Ganhadores da Campanha APP Premiado Dia das Mães já podem receber receber seus prêmios na ACE

Saiu o resultado da Campanha App Premiado Dia das Mães! A Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) realizou na tarde desta terça-feira, 10 de maio, às 15 horas, a apuração dos cupons.

Para concorrer nesta edição, os consumidores cadastraram cupons fiscais no aplicativo ACE Holambra. Eram válidos cupons fiscais com valor igual ou superior a R$ 50,00. Cada documento fiscal cadastrado equivalia a um ticket para participar do sorteio de R$ 5 mil em compras. Veja o resultado (a apuração também está disponível no Aplicativo ACE Holambra):

CLASSIFICAÇÃO NO SORTEIO – NOME DO GANHADOR – PRÊMIO – EMPRESA ONDE RECEBEU CUPOM FISCAL

1º prêmio – Andréia Laporte – vale-compras de R$ 1000,00 – cadastrou cupom fiscal da Multidrogas Holambra Centro

2º prêmio – Bryan Eysink – vale-compras de R$ 800,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro

3º prêmio – Wagno Santos Carlos – vale-compras de R$ 600,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro

4º prêmio – Leonardo Seixas – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro

5º prêmio – Emerson Baumgarten Passos – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro

6º prêmio – José Zan da Silva – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro

7º prêmio – Roney Thomas Van Leeuwen – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro

8º prêmio – Ronyele Ernandes Gallo – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal do Autoposto Pioneiro

9º prêmio – Denise Cândida Duarte Perez – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Tropical Jeans

10º prêmio – Valdemir Batista Barbosa – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Magazine Alcione

11º prêmio – Cornélia C G W Kievitsbosch – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Multidrogas Holambra Centro

12º prêmio – Gabriela de Oliveira Nascimento – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Multidrogas Holambra Imigrantes

13º prêmio – Adriana Maria Marques de Oliveira – vale-compras de R$ 200,00 – cadastrou cupom fiscal da Multidrogas Holambra Centro

PREMIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Conforme anunciado em regulamento e como ação de valorização aos funcionários do comércio, a ACE também sorteou 3 vales-compras (R$ 300,00, R$ 200,00 e R$ 100,00, respectivamente) para os colaboradores das empresas que contemplaram os três primeiros lugares na apuração principal. Veja o resultado:

1º prêmio – Vale-compras de R$ 300,00 – ganhadora: Atalia de Carvalho Oliveira, da Multidrogas Centro

2º prêmio – Vale-compras de R$ 200,00 – ganhador: Fábio Silva Salustiano, do Autoposto Pioneiro

3º prêmio – Vale-compras de R$ 100,00 – ganhador: Fábio Silva Salustiano Júnior, do Autoposto Pioneiro