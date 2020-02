GCM de Amparo entrega doações para as famílias de Betim-MG

Na terça-feira, 11/2, a Guarda Civil Municipal de Amparo juntamente com a Defesa Civil e o Fundo Social de Solidariedade em nome da Presidente Heloisa Jacob e do prefeito Municipal de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob entregou as doações da população amparense que foram prejudicados pelas chuvas do início do ano, em Betim-MG.

O comandante da GCM Hildo Doringan e os colaboradores da Defesa Civil Barboza, Menoncello, Rosângela e Marcos foram muito bem recepcionados por funcionários da Apromiv (Associação de proteção à maternidade, infância e velhice) e os GCMs de Betim.

A GCM – Guarda Civil de Betim, cidade de mais de 400 mil habitantes recebeu as doações e agradeceu a todos que ajudaram.