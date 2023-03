GCM de Artur Nogueira é equipada com novos fuzis 5.56

Armamentos de alta precisão foram entregues à corporação nesta segunda-feira (27), com presença do prefeito Lucas Sia (PSD) e vice Davi Fernandes (PSDB)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira recebeu nesta segunda-feira (27) um importante reforço em seu arsenal de segurança. Agora, a corporação conta com mais três fuzis 5.56.

A aquisição dos armamentos foi possível após emenda parlamentar da deputada federal Letícia Aguiar (PSL), e promete aumentar a capacidade de proteção da população e o poder de fogo da GCM.

A entrega aconteceu nesta tarde na sede da corporação e contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD); do vice Davi Fernandes (PSDB); da deputada Letícia Aguiar (PSL); do sub-secretário de Segurança Marcelo Sardinha; do comandante da GCM Marcelo Fantini; e do sub-comandante Héder Batalha.

Sia (PSD), o chefe do Executivo, destacou que, agora, os agentes policiais contam com um arsenal mais completo e eficiente para garantir a segurança da população.

“Estamos comprometidos em fornecer os recursos necessários para que a GCM possa desempenhar sua missão com eficiência e excelência, contribuindo para uma Artur Nogueira mais segura e tranquila para todos”, afirmou o prefeito.

ARMAS DE ALTA PRECISÃO

O Secretário de Segurança, Roberto Daher, explica que as armas têm alta precisão e capacidade de alcance, o que permitirá à GCM uma resposta mais rápida e efetiva em situações de risco. “A segurança da população é nossa prioridade e para isso, precisamos contar com os melhores equipamentos disponíveis”, comentou.

O comandante da GCM, Marcelo Fantini, realizou o primeiro contato com a deputada Letícia Aguiar (PSL) para a aquisição dos novos fuzis. Segundo ele, os armamentos representam um avanço significativo na capacidade operacional da GCM, proporcionando maior poder de fogo e uma resposta mais rápida e eficaz em situações de risco.

“Estamos comprometidos em garantir a segurança da população e de nossos agentes, e a chegada desses novos fuzis é um importante passo nessa direção”, destacou o comandante.

O vice-prefeito Davi Fernandes (PSDB) complementa que a aquisição dos fuzis 5.56 mostra o compromisso da Administração Municipal com a segurança pública e o reconhecimento da importância de fornecer equipamentos adequados para os trabalhos da GCM.

O fuzil 5.56 é amplamente utilizado em forças armadas e de segurança em todo o mundo, devido à sua alta precisão, capacidade de alcance e capacidade de carga de munição. A conquista é mais um passo importante para aprimorar a segurança do município e garantir um trabalho ainda mais eficiente por parte da Guarda.