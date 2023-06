GCM de Artur Nogueira recebe homenagem por ação humanitária em São Sebastião

Em parceria com a comunidade Graça Church, corporação policial e Fundo Social de Solidariedade arrecadaram roupas, alimentos, itens de higiene e limpeza, água potável

Meses após a Prefeitura de Artur Nogueira enviar GCMs à São Sebastião para auxiliar no policiamento e atendimento às vítimas da tragédia no município, a Polícia Municipal nogueirense recebeu a medalha ‘Patrulheiro Protetor e Amigo‘. A honraria foi entregue, nesta segunda-feira (20), para o comandante da corporação como gratidão e reconhecimento aos agentes.

O comandante de Artur Nogueira Marcelo Fantini representou a GCM na cerimônia de entrega. “A GCM recebeu com orgulho essa homenagem. Os guardas municipais foram verdadeiros heróis, trabalhando incansavelmente para ajudar as comunidades afetadas e fornecer apoio humanitário aos necessitados”, comentou.

Em um momento de adversidade, a GCM de Artur Nogueira mostrou força, coragem e solidariedade. Por isso, o prefeito Lucas Sia (PSD) fez questão de tecer elogios ao agentes e evidenciar a parceria com a Prefeitura de São Sebastião.

“Unidos somos mais fortes, e juntos podemos superar qualquer desafio que se apresente. Me dirijo aos policiais. Vocês são verdadeiros heróis, e sua dedicação é um exemplo inspirador para todos nós. Parabéns a todos”, disse o chefe do Poder Executivo Municipal.

Medalha Patrulheiro Protetor e Amigo

A medalha ‘Patrulheiro Protetor e Amigo’ é um símbolo de gratidão e reconhecimento pela dedicação exemplar da GCM de Artur Nogueira. Ela destaca o espírito de equipe, profissionalismo e empatia demonstrados pelos guardas municipais nogueirenses durante a crise.

Roberto Daher é o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, e se demonstra feliz com o reconhecimento. “Esse momento de união e cooperação entre as forças de segurança reforça a importância da solidariedade e da parceria para superar desafios. A GCM de Artur Nogueira se orgulha de ter contribuído para a recuperação e reconstrução de São Sebastião, estendendo a mão amiga e protegendo aqueles que mais precisavam”, exclama.

Além do policiamento e atendimento à comunicada de São Sebastião, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social e do Fundo Social de Solidariedade, havia firmado parceria com a comunidade Graça Church Artur Nogueira na arrecadação de itens de socorro.