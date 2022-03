GCM de Engenheiro Coelho intensifica ações contra o tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM), de Engenheiro Coelho, tem intensificado o combate a diversos crimes na cidade durante os últimos dias, em especial, ao tráfico e consumo de entorpecente, diz o Secretário de Segurança, Jackson Germanowics.

Para fazer denúncias ou solicitar o patrulhamento da GCM, basta entrar em contato, via fone, através do número 153.

No domingo (6), durante o patrulhamento ostensivo, os Guardas Municipais avistaram dois indivíduos, que estavam empurrando uma motocicleta, em atitude suspeita. A dupla foi abordada e passou por revista pessoal. Com a motocicleta, nada de irregular foi encontrado. Porém, durante revista pessoal, foram encontrados 13 microtubos, com substância branca, aparentando ser cocaína e outra porção de substância esverdeada, aparentando ser maconha.Além das substâncias entorpecentes, os guardas encontraram um simulacro (arma de brinquedo), aparentando ser uma pistola. Os dois indivíduos foram detidos e levados para o Plantão Polícia, em Artur Nogueira.



Segundo o Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, Jackson Germanowics, “nossos Guardas estão realizando um trabalho ostensivo importante no combate a atividades ilícitas na cidade. Várias apreensões estão sendo feitas durante os últimos dias. Esse trabalho vai ser intensificado cada vez mais”.

Porém, para um combate efetivo o apoio da população é muito importante. “Precisamos que a população de bem nos auxilie, denunciando atividades ilícitas próximo a sua residência ou em outros lugares da cidade”, afirmou o secretário. Para fazer denúncias ou solicitar o patrulhamento da GCM, basta entrar em contato, via fone, através do número 153. Porém, algumas operadoras de telefonia celular não registram adequadamente esse número. Nesses casos, basta chamar a GCM através do número 3857-2194.