GCM de Holambra detém homem após invasão e tentativa de arrombamento na casa da ex-companheira
Suspeito já havia invadido o imóvel e agredido a vítima dias antes; caso foi encaminhado à Delegacia de Jaguariúna
A Guarda Civil Municipal de Holambra deteve um homem acusado de invadir a residência da ex-companheira e tentar arrombar novamente o imóvel. O caso aconteceu três dias após uma primeira invasão, quando a vítima teria sido agredida pelo suspeito.
Segundo informações da corporação, o homem retornou à casa da ex-companheira e tentou forçar a entrada no local. Assustada, a vítima acionou a GCM, que iniciou buscas pela região e conseguiu localizar o suspeito pouco tempo depois.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde a autoridade policial adotou as medidas cabíveis.
A ocorrência reforça a atuação da Guarda Municipal no atendimento de casos de violência doméstica e na proteção das vítimas no município.
