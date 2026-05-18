JAGUARIÚNA MARCA PRESENÇA NA COPA GAIO EM ÁGUAS DE LINDÓIA

Ginastas do grupo de competição de Jaguariúna participaram neste domingo,17, da Copa Roberta Gaio de Ginástica Rítmica, etapa oficial da Liga Metropolitana de Ginástica, reunindo atletas de diversas cidades em um verdadeiro espetáculo de talento, dedicação e superação.

A estreia na temporada foi na categoria livre, onde o nível é mais avançado, competindo com meninas da categoria adulta e com experiências em Campeonato Brasileiro.

As disputas ocorreram no Ginásio Municipal de Lindóia e as jaguariunenses conquistaram o 3° lugar no conjunto 5 bolas, 6° lugar trio bolas, 3° lugar geral (soma das notas trio + conjunto) e o 6° lugar geral individual.

Para a professora da equipe jaguariunense, Joice Santos, “esses resultados são um marco importante para a ginástica rítmica de Jaguariúna, mostrando o crescimento e o potencial das meninas. É um ótimo início de ano e um treino valioso para as próximas competições”.

Foto: PMJ / SEJEL