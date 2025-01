GCM de Itapira encerra 2024 com números relevantes no combate ao crime

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapira apresentou nesta semana o balanço das ocorrências atendidas em 2024, destacando resultados expressivos no combate ao tráfico de drogas, violência contra a mulher e crimes patrimoniais. O relatório, divulgado pela Comandante Patrícia Zacariotto, reflete a atuação intensiva da corporação em diferentes frentes de segurança pública e também os investimentos feitos pela administração municipal na área de segurança.

Ao longo de 2024, a GCM registrou 4.094 atendimentos que geraram boletins de ocorrências e realizou 275 prisões, das quais a maior parte está relacionada ao tráfico de entorpecentes, totalizando 190 casos. Além disso, foram apreendidos 175,064 kg de drogas, consolidando a atuação da corporação contra o crime organizado. A corporação também recuperou nove veículos e apreendeu R$ 34.462,58 em dinheiro ligado a atividades criminosas, além de armas e munições.

“Esses números refletem o comprometimento de nossos agentes em garantir a segurança da população e combater atividades ilícitas que afetam diretamente nossa sociedade”, afirmou Patrícia.

Grande parte dos números também reflete a atuação direta do COI (Centro de Operações de Inteligência) e da Muralha Digital. “Ao longo desses quatro anos de mandato investimos muito em segurança e na Guarda Municipal. Além de praticamente dobramos o número do efetivo com a retomada dos concursos públicos, investimos muito em inteligência, viaturas, arma e equipamentos. Esses dados reforçam que estamos no caminho certo”, destacou o prefeito Toninho Bellini,

A GCM também intensificou suas ações no enfrentamento à violência contra a mulher. Foram registradas 126 ocorrências relacionadas à violência doméstica ou agressões contra mulheres, com 33 prisões realizadas, das quais três foram por acionamento do Botão Guardião, disponível desde 2023. Ao todo, o Botão Guardião Mulher recebeu 74 adesões em 2024, enquanto 270 medidas protetivas foram inseridas no sistema da corporação.

Com os resultados obtidos em 2024, a GCM de Itapira planeja reforçar suas estratégias para combater crimes patrimoniais e aumentar a prevenção de reincidência em casos de violência doméstica, atuando também em parceria com outros departamentos, como o CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher), inaugurado em 2021. Segundo a comandante Patrícia Zacariotto, a integração entre as ações de campo e a implementação de tecnologias de inteligência são fundamentais para melhorar ainda mais os resultados.

Números Detalhados

Ao longo de 2024, a Guarda Civil Municipal de Itapira realizou 275 prisões. Entre estas, 190 foram por tráfico de entorpecentes, 11 por tentativa de furto, 6 por violência contra a mulher, 13 por violência doméstica, 3 por acionamento do Botão Guardião Mulher e 11 por descumprimento de medida protetiva. Também foram registradas ocorrências de furtos simples (66 casos), furtos qualificados (98 casos), tentativa de furto (33 casos), roubo (36 casos) e tentativa de roubo (6 casos).

No que se refere às apreensões, foram confiscadas uma arma Taurus 9 mm, uma arma de chumbinho, uma carabina e seu carregador, além de 31 munições de diversos calibres, incluindo de uso restrito. No total, 175,064 kg de entorpecentes foram apreendidos, juntamente com R$ 34.462,58 em dinheiro e nove veículos recuperados.