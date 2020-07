GCM de Mogi Guaçu recebe novas Armas, Munições E Equipamentos

Foi realizada nesta sexta-feira, dia 17, a entrega oficial do armamento da Guarda Civil Municipal, obtido com recursos próprios da Prefeitura de Mogi Guaçu. Ocorreu a entrega de três carabinas CTT .40 sw, munições e novos equipamentos, como kit de distúrbio urbano composto por capacetes, bastões tipo cacetetes, caneleira com joelheiras e escudos.

O ato contou com a participação do vice-prefeito Daniel Rossi, do chefe de Gabinete, Bruno Franco de Almeida, e do secretário de Comunicação Social, Paulo Henrique Tenorio.