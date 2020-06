GCM de Mogi Mirim adquire novas pistolas utilizadas pelas Forças Armadas

A Guarda Civil Municipal (GCM) está com seu arsenal reforçado. Nesta sexta-feira (19), foram apresentadas as 20 novas pistolas adquiridas pela corporação, equipamentos mais robustos, eficientes e qualificados para as atividades de patrulhamento.

Semiautomáticas, as armas são da linha MD-2, modelo mais recente no mercado legal e utilizado até pelas Forças Armadas. Com os novos materiais, os 103 colaboradores da segurança municipal passam a contar com 120 revólveres às suas atuações.

Embora já sob posse da corporação, os materiais ainda não podem ser utilizados em operações externas, já que aguardam liberação da Polícia Federal para tal.

A Secretaria de Segurança Pública iniciou o processo de aquisição do armamento no começo deste ano, junto à Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL). No entanto, o novo armamento chegou somente em 3 de junho, ao custo total de R$91.916,20.

Os investimentos na área de segurança pública municipal têm sido contínuos nos últimos anos. Além de novos armamentos, houve ampliação no número de viaturas, troca de fardamento, utilização de drones e sistemas de inteligência, como o Muralha Digital e o Detecta.

O Secretário de Segurança Pública, José Luiz da Silva, explicou que o objetivo do órgão é investir cada vez mais. “Estamos trabalhando para que a GCM tenha cada dia mais uma melhor estrutura de trabalho, para que haja ampla proteção tanto ao cidadão quanto aos patrulheiros da cidade”, concluiu José Luiz.