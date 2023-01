GCM de Santo Antônio de Posse prende suspeitos por tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse prendeu dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas. A prisão aconteceu na tarde desta sexta feira, dia 13, em um bairro da cidade.

De acordo com a GCM, uma equipe da corporação estava em patrulhamento por uma rua da cidade, no intuito de inibir o tráfico de drogas quando se deparou com um veículo estacionado na contramão bem na frente de um local conhecido como ponto de venda de drogas. Diante disso, foi feita a abordagem e, após, busca pessoal foi encontrado no bolso do condutor do veículo R$ 300,00 em notas diversas e no interior do veículo foi localizado três tijolos aparentando ser maconha. Já com o outro indivíduo não foi encontrado nada, porém, o mesmo permitiu a entrada da equipe que localizou diversas porções de substância análoga a cocaína, maconha e crack

Diante do fato ambos foram conduzidos ao PS local para exames de praxe e, em seguida, foi conduzida a ocorrência para a CPJ de Jaguariúna, onde após tomar ciência dos fatos a Dra. Gilmara Batista dos Santos lavrou o flagrante de tráfico de drogas e condutas afins e os mesmos permanecerão presos aguardando audiência de custódia.