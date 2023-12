GCM E PM JUNTAS EM OPERAÇÕES PREVENTIVAS NESTE FINAL DE ANO

A Guarda Civil Municipal de Mogi Mirim vai realizar operações preventivas neste final de ano, em conjunto com a Polícia Militar. As ações acontecerão em horários distintos, em todas as regiões da cidade, atingindo desde as avenidas e vias de grande circulação de veículos, bem como nos bairros. O objetivo é coibir todo tipo de crime e garantir a segurança da população nos festejos de final de ano.

Qualquer atividade suspeita, é recomendado que o morador acione a GCM pelo 153 e a PM pelo 190. A Secretaria de Segurança Pública também solicita o apoio da população no sentido de informar, quem souber, da localização de motos furtadas e roubadas que são utilizadas neste final de ano para a prática de roubos. A informação de onde essas motos estão guardadas podem ser informadas de maneira anônima pelo 153 ou 190.