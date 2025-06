GCM realiza palestra educativa sobre trânsito para alunos do Antônio Caio

Na última quinta-feira, 29 de maio, 107 alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual “Professor Antônio Caio” participaram de uma palestra educativa sobre segurança no trânsito. A ação foi conduzida pelos integrantes do GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) da Guarda Civil Municipal de Itapira, os GCMs Matos Albuquerque, Vanderson, Ivan e Venturini, e teve como foco principal a conscientização sobre comportamentos responsáveis no trânsito.

A atividade abordou de maneira didática e acessível temas importantes como o uso de bicicletas motorizadas, o risco do uso de celular por condutores e o respeito às regras de trânsito, especialmente nas imediações de escolas. O objetivo é que os alunos desde cedo desenvolvam consciência cidadã, compreendam a importância da disciplina e da prudência nas vias públicas e como pedestres ou passageiros também contribuam com um trânsito mais seguro.

A palestra faz parte das ações de educação preventiva promovidas pela GCM de Itapira junto às escolas itapirenses. A corporação está à disposição das escolas do município para parcerias voltadas à promoção da cidadania e da cultura de paz. Os interessados em palestras ou outros tipos de atividade podem entrar em contato pelo telefone administrativo da sede (19) 3863-4785 ou pelo e-mail guardamunicipal@itapira.sp.gov.br.