GCM recupera veículo furtado após diligências em área rural de Itapira

Carro havia sido levado nas proximidades da Festa de Maio e foi encontrado abandonado em meio a canavial

A Guarda Civil Municipal de Itapira recuperou, na tarde de domingo, dia 3, um veículo que havia sido furtado nas proximidades da Festa de Maio, um dos principais eventos do município.

De acordo com informações da corporação, o automóvel, um Fiat Uno, foi levado por criminosos no sábado, dia 2, nas imediações do evento, que acontece entre as regiões dos bairros São Benedito e Santa Cruz.

Após diligências, os agentes seguiram por uma estrada de terra e conseguiram localizar o veículo abandonado em meio a um canavial, em área rural da cidade.

A ocorrência foi atendida pelos guardas municipais, que realizaram a recuperação do carro e adotaram as medidas necessárias para devolução ao proprietário.

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