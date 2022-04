GCM’s de Engenheiro Coelho participam de treinamento em Cosmópolis

Guardas Civis Municipal Feminina de Engenheiro Coelho participaram de um treinamento em Cosmópolis no último sábado (09).

O curso também teve a participação de GCM’s Feminina da cidade de Artur Nogueira, Valinhos e de Cosmópolis.

O curso foi ministrado por Guardas Municipais da cidade de Jundiaí.

Os treinamentos, com uso de simulacros, viaturas e outros equipamentos, aconteceram na antiga Tecelagem Urca e na antiga Escola Francisco Fontinha do Nascimento.

Antes do início das tarefas, as GCM’s correram da Base da ROMU (jardim Cosmopolita) até a antiga Tecelagem Urca, no centro da cidade.