GCMs DE MOGI GUAÇU APREENDE MENOR COM DROGAS NO JARDIM YPÊ PINHEIROS

Na tarde de terça feira, 19, os Guardas Civis Municipais – GCMs Romualdo e Diego, em patrulhamento pelo bairro Ypê Pinheiro, as margens da mata, região já conhecida pela prática de tráfico de drogas, avistaram um indivíduo no interior da área verde. Ao perceber que seria abordado pela viatura policial, empreendeu fuga em meio à mata.

O GCM Diego acompanhou o menor na fuga e logrou êxito em realizar a abordagem. Em posse do individuo foi encontrado quatro porções de maconha e uma quantia em dinheiro. Contaram ainda com a supervisão dos GCMs Pontelli e Wagner.

Durante a abordagem, o jovem informou aos GCMs que no interior da mata estaria escondido mais drogas de sua propriedade. Com apoio da equipe do canil, GCMs Fernando, Júnior e Góes, com apoio da cadela de faro Babi, tiveram sucesso em localizar mais 43 porções de maconha e 155 pinos de cocaína.

Posteriormente o menor foi conduzido até sua residência onde foi dada ciência do ocorrido a seus pais, em seguida o mesmo foi levado ao UPA para fazer exame de corpo delito e encaminhado, a Central de Polícia Judiciária – CPJ onde aguarda o término da ocorrência.