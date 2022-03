GEPAR liberta pássaros e devolve à natureza

A equipe do GEPAR (Grupo de Patrulhamento Ambiental e Rural) da Polícia Municipal de Cosmópolis, em patrulhamento por bairros do município, avistou uma gaiola e um alçapão com passarinhos pelo bairro Beto Spana.

Os policiais CE Nóbrega e CDE Garcia apreenderam os objetos e libertaram os pássaros de volta na natureza.

É certo que o hábito de ter pássaros é comum no Brasil, no entanto, nem todas as espécies podem ser engaioladas. Para fazer uma denúncia de posse ou criação ilegal, você pode ligar de forma anônima no 153 ou no WhatsApp da Secretaria de Segurança Pública 19-3872-2600.

É importante ressaltar que a denúncia é segura, e que ao denunciar, o cidadão está contribuindo para o bem-estar desses animais. Muitas pessoas que possuem conhecimento sobre casos ilegais não denunciam, o que mantém quem cria animais desse tipo confiantes de que não haverá problema.