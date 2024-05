Gestão compartilhada para um agro mais sustentável

Mais uma vez, a presença dos profissionais da área tecnológica se mostra fundamental para o desenvolvimento sustentável da nossa economia. Desta vez, o setor em discussão é o agronegócio. Com uma administração pública compartilhada, engenheiros agrônomos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) atuarão para contribuir com a emissão de Cadastros Ambientais Rurais (CARs) e de Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADAs).

A iniciativa é parte da estratégia do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), para viabilização do Programa de Regularização Ambiental. Em parceria com o Crea-SP, o trabalho ganha reforço e tangibilidade para a consolidação de uma cadeia produtiva ambientalmente responsável, uma vez que o suporte de profissionais capacitados e com conhecimento técnico no assunto ajudará a ordenar ações de reflorestamento e manutenção da vegetação nativa por todo o território paulista. O que pode, ainda, inspirar projetos semelhantes em outras regiões, fortalecendo uma política pública nacional de preservação do nosso patrimônio florestal, colocando o país em uma rota de protagonismo de combate às mudanças climáticas.

Quando falo de gestão compartilhada e de referência para o futuro, penso no quanto o desenvolvimento dos setores e da política pública têm a crescer quando feitos de forma colaborativa. No Crea-SP, defendemos que somente assim é possível construir cidades mais inteligentes, preparadas para os desafios que enfrentam e com qualidade de vida e oportunidades para todos. A colaboração com a SAA é um exemplo: São Paulo já é a economia do país, tendo no agronegócio a base de sua balança comercial. A tendência é de contínuo avanço, agregando valor no campo, com a presença ativa de agrônomos preparados para apoiar os produtores, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte.

A meta que estabelecemos é ambiciosa. Até 2026, pretendemos alcançar a emissão de 100% dos CARs de todo o estado. Em outras palavras, isso representa a garantia de estabilidade entre a produção alimentar e o uso de recursos naturais em zona rural. Como Conselho dos profissionais das Engenharias, Agronomia, Geociências e Tecnologia, nos comprometemos a oferecer o material informativo e a promover aulas de aprimoramento para quem pretende atuar nesta frente.

Disponibilizamos também o corpo técnico do Crea-SP, a serviço da Secretaria, para a operacionalização de ações conjuntas de qualificação e fiscalização. Sabemos o quão essenciais são as profissões da área tecnológica para a proteção da vida, humana ou não, e acreditamos que unindo esforços, podemos nos desenvolver com a devida segurança.

*Lígia Mackey é engenheira civil e presidente do Conselho Regional de Engenharia Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP)