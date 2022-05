Gestores da Águas de Holambra visitam obra da Barragem de Duas Pontes

O gerente e o coordenador de Engenharia e Operações da Águas de

Holambra, Rodrigo Leitão e Alan Pedra, respectivamente, visitaram as

obras da Barragem de Duas Pontes, em Amparo, na semana passada. A visita

técnica foi proposta pelo Consórcio PCJ, em parceria com o

Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo

(DAEE).

Juntamente com a Barragem de Pedreira, no município vizinho, o

funcionamento do reservatório vai aumentar significativamente a

disponibilidade hídrica para as cidades que se beneficiam das bacias

dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.

A Barragem de Duas Pontes foi projetada com altura máxima de 35 metros

e comprimento total de 800 metros. Dos 880 hectares, 486 hectares serão

destinados ao reservatório. Em 391 hectares da Área de Preservação

Permanente (APP) do reservatório serão plantadas até 440 mil árvores

nativas.

O evento contou com participação de autoridades, técnicos e

responsáveis pela construção da barragem em Amparo, que já tem 35%

das obras concluídas. Os municípios de Amparo, Pedreira, Jaguariúna,

Holambra, Paulínia, Cosmópolis, Limeira, Americana e Piracicaba,

localizados na calha desses mananciais, são os principais beneficiados

pelas vazões regularizadas pelos reservatórios de Pedreira e Duas

Pontes. No entanto, o número de cidades atendidas pelas vazões a serem

regularizadas poderá ser maior, mediante execução do Sistema Adutor

Regional (SAR-PCJ).

De acordo com Alan Pedra, para o município de Holambra, a nova barragem

significa grande ganho em relação à segurança hídrica.

“Principalmente nos períodos de estiagem, onde temos a redução da

vazão dos mananciais devido à falta das chuvas. Por isso, o

reservatório de Duas Pontes terá o papel de criar uma reserva de água

e reforçar o sistema como um todo”, afirma Alan.