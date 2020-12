Geyvison Ludugério assume a coordenação de cursos no UNASP

Com a expansão dos cursos de Educação a Distância (EaD) do UNASP, que a partir de 2021 vai abrir mais duas opções na graduação, o publicitário Geyvison Ludugério vai assumir a coordenação dos cursos em Comunicação a distância. A partir do próximo, a oferta do EaD do UNASP vai incluir os cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda.

Geyvison Ludugério é formado em Publicidade e Propaganda pelo UNASP com especialização em Gestão em Marketing de Serviços pelo Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e MBA em Comunicação Corporativa pelo UNASP. Já atuou como professor universitário, diretor de Arte e Criação em escritórios da Igreja Adventista no Estado de São Paulo e desde 2016 era gerente de WEB da Rede Novo Tempo de Comunicação para toda a América do Sul. Casado com Kimberly Ludugério tem um filho: Vinícius Ludugério.

“O UNASP trouxe transformação para a minha vida, tanto de forma acadêmica, quanto pessoal e chegou a hora de eu conseguir retribuir isso. Eu defendo a ideia que não existe transformação que não passe pela educação e o nosso desafio agora é transmitir essas experiências e transformações que o Centro Universitário proporciona de maneira digital. Vamos trabalhar muito para oferecer cursos de qualidade em Comunicação pelo EaD” destaca o novo coordenador de cursos.

Com a abertura dos cursos, a configuração de coordenação dos cursos em Comunicação do EaD ficará assim:

Dr. Rodrigo Follis – Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Comunicação Social e Jornalismo EaD. Follis acumulará a coordenação dos cursos presenciais de Comunicação do campus Engenheiro Coelho.

Esp. Geyvison Ludugério – Coordenador Adjunto dos Cursos de Bacharelado em Comunicação Social e Jornalismo EaD.

Para o diretor do EaD do UNASP, Dr. Fabiano Leichsenring, a proposta de expansão dos cursos passa pela proposta de melhoria e fortalecimento de ofertas da educação adventista a distância.

“Para 2021 entramos em uma nova e importantíssima área: a Comunicação Social, com uma proposta não só moderna, mas inovadora e prática. Dentre outras ações há uma intencionalidade em aproximar os alunos das instituições adventistas durante sua formação. Como estratégia para essa abordagem, o UNASP traz pro seu quadro docente o Geyvison que agregará um valor e experiência profissional altamente relevante e desejável”, ressalta.