Gina Garcia e Péricles se reúnem em música inédita do álbum “Tô Pronta”

Péricles marca presença no novo projeto de Gina, que conta também com participação de Gloria Groove

As participações do novo álbum de Gina Garcia continuam. Após receber Daniel Garcia, filho da cantora e conhecido como a drag queen Gloria Groove, a artista teve a presença ilustre do cantor Péricles em estúdio.

Uma das grandes vozes da música nacional, e com hits conhecidos pelo público, como “Até Que Durou”, Péricles participa do novo projeto de Gina Garcia, “Tô Pronta”, em uma faixa inédita.

“Eu tenho grandes participações nesse álbum, fui muito agraciada por Deus, de ter convidado algumas pessoas especiais e essas pessoas terem aceitado participar”, explica Gina.

O novo álbum vem sendo muito esperado pelos fãs da cantora em todo país e dá boas-vindas à nova fase de sua trajetória artística. Além de Gloria Groove e Péricles, outras grandes participações fazem parte de “Tô Pronta”.