Gina Garcia supera 100 mil plays na música “Meu anjo” e em seu videoclipe

Single em parceria com Gloria Groove atingiu o montante no Spotify e também em seu clipe no YouTube

Divulgado nas plataformas de áudio no último dia 8, o single “Meu anjo”, de Gina Garcia em parceria com Gloria Groove, provou que conquistou o público – e segue conquistando. No Spotify, a faixa já acumula mais de 100 mil reproduções.

Disponível no YouTube, o videoclipe da canção também se destaca, somando atualmente mais de 118 mil visualizações e inúmeros comentários positivos, que destacam o talento das duas artistas e a profundidade da composição. “Retratei o quão especial foi pra mim ter um filho como o Daniel/Gloria Groove, que realmente veio como um anjo na minha vida”, afirmou Gina sobre o lançamento.

“Meu anjo” faz parte do novo álbum de Gina e seu primeiro projeto solo, “Tô Pronta”, que também irá contar com participações de Preta Gil, Péricles, Marvvila, Assucena, Liniker, Erika Hilton e Caio Prado. Muito aguardado pelos amantes de música brasileira, o álbum se dedica a resgatar as origens da carreira da artista, que foi backing vocal por quase 29 anos e tem 37 anos de carreira como cantora profissional.