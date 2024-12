Ginástica Artística da SEL realiza Festival de Massificação em Itapira

. No último domingo, 1° de dezembro, o Centro de Treinamento Orlando Dini, localizado ao lado do Ginásio de Esportes “Benedito Alves de Lima”, o Itapirão, recebeu o Festival de Massificação da Ginástica Artística, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer de Itapira. O evento reuniu 70 ginastas das categorias base, pré-mirim e treinamento, que realizaram apresentações nos aparelhos oficiais: trave de equilíbrio, solo, saltos sobre a mesa e paralelas assimétricas.

Durante o festival, as atletas demonstraram os movimentos e habilidades que desenvolveram ao longo do ano, respeitando os níveis técnicos de cada turma. O evento também contou com a presença de familiares que lotaram as arquibancadas, criando um ambiente de apoio e incentivo.

Segundo a professora Danila Sabadini, idealizadora da iniciativa, a principal proposta foi aproximar a modalidade dos familiares, permitindo que acompanhassem de perto a evolução dos atletas. “A nossa intenção era trazer a ginástica artística mais próxima dos familiares, para que cada um pudesse acompanhar o desenvolvimento de seus filhos ao longo do ano. E nada melhor do que a convivência nos aparelhos para demonstrar isso”, destacou Danila.

A equipe técnica também contou com o apoio da professora Yvi Sbegue e dos assistentes Felipe Santos e Noemi, que auxiliaram as ginastas durante as apresentações. “Agradecemos o apoio e incentivo da Secretaria de Esportes para a realização deste evento. Esperamos que, em 2025, possamos contar com ainda mais ginastas praticantes”, afirmou Yvi.

Com o sucesso deste festival, a expectativa é que o evento se torne uma tradição e seja realizado todos os anos, contribuindo para o fortalecimento da ginástica artística em Itapira e para o desenvolvimento de novos talentos na modalidade