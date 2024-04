GINÁSTICA RÍTMICA DE JAGUARIÚNA PARTICIPA DE WORKSHOP COM TÉCNICA DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Na última sexta-feira, 26 de abril, quatro atletas da equipe de competição de Ginástica Rítmica participaram de um workshop com Camila Ferezin, técnica da Seleção Brasileira de Conjunto.

O curso aconteceu nos dois períodos, manhã e tarde, com foco na preparação física específica e manejo dos 5 aparelhos da modalidade no centro de treinamento de ginástica rítmica na cidade de São Caetano do Sul.

Foto: Divulgação