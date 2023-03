Giovanni & Rafael divulgam a música “Acelerado”

Na última sexta-feira (24), Giovanni & Rafael lançaram, no Youtube, e nas principais plataformas de distribuição digital a música “Acelerado”. A faixa, a segunda da carreira da dupla, é uma composição de Tiago Marcelo, Léo Souzza e Kel Bertin. A produção musical é de Juninho Sarpa. O single ganhou um clipe, que teve a direção de Leonardo Nemésio, da CHvideo. Vale destacar no vídeo, o belíssimo trabalho de interpretação de libras realizado por Geovana Citron.

Acelerado:

https://www.youtube.com/watch?v=pR75DdKlJ-0

Plataformas digitais:

https://onerpm.link/906783565494

“Acelerado” chega para substituir a música “Baixa a guarda”, lançada em maio do ano passado. A faixa que marcou o início da carreira da dupla no mercado artístico, teve grande repercussão nas redes sociais, principalmente nas plataformas de distribuição digital. Conciliando a agenda de shows com participações em programas de rádio e televisão, Giovanni & Rafael seguem preparando novidades para os próximos meses.

GIOVANNI & RAFAEL

Giovanni & Rafael são dois jovens artistas que desde outubro de 2019 resolveram unir seus talentos com a proposta de levar música e alegria para as pessoas. Com um repertório bastante eclético tem conquistado o carinho e respeito não só do público, mas, dos contratantes das principais casas de shows do Estado de São Paulo. Com menos de três anos de carreira, participaram em 2022, do quadro “Dez ou Mil” do Programa do Ratinho, do SBT, e venceram, ganhando grande repercussão nacional.

Natural de Campinas/SP, Giovanni, desde muito cedo, sempre demonstrou aptidão pela música. Antes de assumir o vocal, Giovanni buscou a princípio, experiência na noite como DJ, apresentando-se em grandes festas e eventos. Como cantor solo, lançou o EP “40 Graus de Amor” que contou com participações de grandes nomes da música sertaneja como Dany & Diego e Ulisses & Moisés. Depois teve uma experiência curta em outro projeto fazendo dupla. Através de amigos em comum, conheceu Rafael e iniciou a parceria.

Rafael também nasceu em Campinas/SP. Quando criança, passava boa parte do seu dia na casa de seus avós paternos. Seu avô, consertava acordeons, e também era músico. Encantado com o universo que o cercava, Rafael foi aflorando cada vez mais seu desejo de cantar. Um de seus primos, que tocava violão, foi quem deu grande incentivo para que assumisse o vocal nas festas de família e amigos. Por nove anos teve uma dupla, até conhecer e começar a cantar com Giovanni.

Com talento, humildade e uma incrível capacidade de interpretar canções tocando o coração das pessoas. É desta forma que Giovanni & Rafael pretendem começar a escrever um novo capítulo na história da música sertaneja.

Para conhecer um pouco mais de Giovanni & Rafael, acesse suas redes sociais: https://www.instagram.com/giovanierafael/.