Gloria Groove levará banda gigantesca a show inédito no The Town

Com 43 integrantes e coro gospel, cantora apresentará Noites de Gloria no próximo domingo (10)

Gloria Groove levará uma banda gigantesca a seu show inédito no The Town! A multiartista reunirá no festival, 43 integrantes, entre banda, coral e balé, para a estreia do espetáculo Noites de Gloria, no próximo domingo (10).

No The Town, estarão com Gloria Groove no palco The One 15 músicos, coro gospel com oito vocais e 20 componentes do balé!

Em novo conceito, a multiartista interpretará os grandes sucessos de sua carreira, incluindo os megahits do álbum Lady Leste, em que homenageou suas raízes na zona leste de São Paulo, cidade-sede do evento.

“Pela primeira vez, vou esquentar o show aos poucos, cantando as músicas mais lentas. Fui fortemente influenciado pela Beyoncé! Começa R&B, evolui para algo mais hip-hop para celebrar a Gloria de O Proceder e Leilão, depois parte para uma linha mais reggaeton, dance hall, mais quente, e acabamos em um grande baile funk!”, antecipa.

Já quer ouvir Gloria Groove ao vivo? O álbum Lady Leste Ao Vivo já é sucesso nas plataformas digitais. A cantora quebrou o próprio recorde e atingiu a impressionante marca de 7 milhões de ouvintes mensais no Spotify!