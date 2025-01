GM atendeu mais de 70 mil ocorrências em 2024

A Secretaria Municipal de Segurança Pública divulgou nesta quarta-feira, 8 de janeiro, o balanço de produtividade das ações realizadas pela Guarda Municipal ao longo de 2024, abrangendo o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano passado.

De acordo com os números, a corporação atendeu 70.351 ocorrências neste período, resultando em 900 prisões, sendo que 312 pessoas eram foragidas da Justiça e foram capturadas. No combate ao tráfico de drogas, as ações levaram à apreensão de quase 58 quilos de entorpecentes. A GM apreendeu ainda R$ 120.853,56 em espécie.

A Guarda também retirou de circulação 21 armas de fogo irregulares e recuperou 278 veículos que haviam sido roubados ou furtados. No âmbito da proteção às mulheres, o Programa Guarda Amigo da Mulher prestou 5.145 atendimentos a assistidas que são vítimas de violência doméstica e que possuem medidas protetivas em vigor.

O Secretário Municipal de Segurança Pública, Christiano Biggi, destacou a importância do trabalho da Guarda Municipal, que já vem refletindo na redução dos índices criminais no município, especialmente roubos e furtos. “Os números refletem o compromisso da corporação em combater o crime e proteger os cidadãos do nosso município. Operações de patrulhamento preventivo e ostensivo, aliado à ferramentas de inteligência, somado ao trabalho integrado e troca de informações com as outras forças de segurança contribuem para este resultado. Também investimos na contratação de novos guardas, assim como em equipamentos. Tudo isso proporciona mais eficácia no atendimento da Guarda Municipal e, assim, numa melhor prestação de serviço à população”, afirmou.

Investimentos

Nos últimos dois anos, a Pasta contratou 155 novos guardas municipais, reforçando o patrulhamento, especialmente na região central da cidade, na modalidade a pé, que proporciona mais eficiência e mais proximidade dos agentes de segurança com a comunidade.

A Secretaria de Segurança inaugurou, em julho do ano passado, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que trouxe para Campinas um novo conceito em integração de forças de segurança e órgãos de fiscalização. No CICC fica ainda a central de monitoramento por câmeras.

Em setembro do ano passado, a GM adquiriu 20 fuzis calibre 5.56, um armamento de ponta, que proporciona precisão nos disparos e que é empregado em ocorrências de maior gravidade.

Para o programa Guarda Amigo da Mulher, foi lançado, em março de 2024, o Botão SOS Gama, que foi disponibilizado para as mulheres que têm medida protetiva e que são assistidas pelo programa. A ferramenta proporciona mais agilidade no atendimento às ocorrências de descumprimento de medida protetiva. Em caso de aproximação do agressor, a mulher aciona um botão em um aplicativo de celular, que, logo em seguida, aciona um alarme na Central de Comunicação da GM (Cecom), despachando a viatura que estiver mais próxima para fazer o atendimento.