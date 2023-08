GM de Santo Antônio de Posse prende dupla por tráfico e apreende grande quantidade de drogas

Reportagem: Susi Baião

Fotos: Susi Baião

Dois homens, um de 22 anos e outro de 23, foram presos, na noite de quinta-feira (4),

durante uma operação realizada pela Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse, que resultou na apreensão de uma vasta quantidade de entorpecentes no bairro Pedra Branca.

A ação foi desencadeada após a central da GM receber informações sobre um veículo que estaria transportando drogas da cidade de Pedreira para a região.

O veículo suspeito foi identificado como um Renault Sandero, de cor branca. De acordo com denúncias prévias, este carro já estava sendo monitorado por seu suposto envolvimento no tráfico de entorpecentes. Os guardas municipais foram informados de que o veículo teria passado pela “muralha digital” no sentido da cidade de Pedreira.

Com base nessa informação, a equipe da GM se dirigiu ao bairro próximo à saída mencionada e, por volta das 22h45, o veículo Sandero foi flagrado retornando pelo mesmo caminho, sendo capturado pelas câmeras de monitoramento. Os agentes agiram rapidamente e realizaram a abordagem do veículo. No interior do carro, foram encontrados dois ocupantes, identificados como A. e I.

Durante uma busca pessoal, os guardas municipais encontraram com A. uma bolsa vermelha com alças brancas, contendo uma quantidade alarmante de drogas. Ao todo, foram compreendidos 1.402 flaconetes de uma substância análoga à cocaína e 182 invólucros de plástico contendo uma substância semelhante a pedras de crack. Além disso, foi encontrado na posse de A., quantia de R$ 57,00 em dinheiro.

Diante das evidências e do flagrante de tráfico de entorpecentes, os guardas municipais deram voz de prisão a ambos os suspeitos. Em seguida, os seguiram para a Central de Polícia Judiciária da cidade de Jaguariúna, onde o delegado de plantão foi informado sobre os detalhes da operação e tomou as providências legais cabíveis.

A operação contou com a participação de diversas equipes da Guarda Municipal, demonstrando a eficiência e o comprometimento das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas na região. A equipe foi composta pelo Comandante Marcos, Inspetor Franco, Sub inspetor Masotti, Sub Inspetor Pereira, Sub Inspetor Mariano, Sub Inspetor Alexandra, Sub Inspetor Rebequi, Sub Inspetor Alves, GM Xisto, GM Vanildo, GM Mendes, GM Leandro, GM Lourenço e GM Marchesi.

Esta ação da Guarda Municipal foi fundamental para tirar de circulação uma grande quantidade de drogas que poderia ter um impacto devastador na comunidade.