GM terá operação especial durante a 23ª Parada do Orgulho LGBT+ de Campinas

Haverá patrulhamento a pé e viaturas motorizadas estarão no entorno do trajeto; decreto proíbe a venda e o consumo de bebidas em recipientes de vidro.

Guardas municipais estarão no meio do público durante a parada

A Guarda Municipal terá um esquema especial para garantir a segurança do público durante a realização da 23ª Parada do Orgulho LGBT+ 2023 de Campinas, neste domingo, dia 25 de junho, em itinerário na região central, a partir das 10h.

A operação para o evento prevê equipes de patrulhamento a pé, que vão circular pela parada, no meio do público, em grupos de seis agentes de segurança. Haverá também equipes motorizadas com viaturas quatro rodas e motocicletas, que ficarão no entorno das ruas previstas no itinerário e também nas imediações de terminais e corredores de ônibus.

Além disso, os guardas municipais na Central Integrada de Monitoramento de Campinas (Cimcamp) vão acompanhar em tempo integral, pelas câmeras, toda a movimentação na região por onde vai passar a Parada e, em caso de detectarem alguma situação que coloque em risco a segurança dos frequentadores, as viaturas na rua serão acionadas.

O trabalho de reforço de patrulhamento será realizado durante todo o evento e só termina com a dispersão total do público. O efetivo envolvido nesta operação não será divulgado por questões estratégicas.

Decreto

Um decreto publicado na edição desta sexta-feira,23 de junho, no Diário Oficial do Município, proíbe o consumo e a comercialização de bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, em garrafas ou recipientes de vidro por estabelecimentos comerciais e por vendedores ambulantes, exceto quando consumidas dentro do bar ou do restaurante antes, durante e depois da realização da 23ª Parada LGBT+. O objetivo é preservar a segurança e a integridade física dos participantes.

A proibição tem início quatro horas antes de começar o evento e vai até quatro horas após o término. A regra vale para um raio de 500 metros de cada rua prevista no itinerário do evento, que são as seguintes: Largo do Rosário, Avenida Francisco Glicério, Av. Moraes Salles, Rua Irmã Serafina, Avenida Anchieta e Avenida Benjamin Constant.

Em caso de descumprimento, será determinada a imediata suspensão da comercialização e o responsável, identificado na hora da autuação, será encaminhado ao distrito policial para lavratura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As pessoas que estiverem portando garrafas ou recipientes de vidro dentro dos locais de trajeto da parada deverão descartá-las imediatamente.

A fiscalização será da Guarda Municipal e pela empresa de Serviços Técnicos de Campinas (Setec) na rua; nos estabelecimentos comerciais, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplurb).

Dicas de segurança

Para quem for participar da Parada, a Guarda Municipal aconselha:

_ Manter o celular guardado em um bolso fechado com zíper para evitar roubos e furtos.

_ Não usar o aparelho no meio da multidão. Se tiver que fazê-lo, procure um lugar mais protegido. A sugestão é ficar próximo de uma das equipe da GM, posicionadas nas laterais do evento.

_ Fique atento ao seu redor.

_ Se possível, estar sempre em companhia de uma pessoa de confiança.

_ Anote o IMEI do aparelho em um local seguro. Este número será necessário para o bloqueio e a localização do celular caso o telefone seja furtado.

_ Em caso de furto e roubo, registrar o boletim de ocorrência de forma online.

_ Evitar o uso de correntes, relógios e outros objetos de valor.

_ Se for comprar produtos de ambulantes, procurar os vendedores cadastrados pela Setec e identificados com o colete da autarquia. Evite os clandestinos.

_ Para não cair em golpes, quando for passar o cartão, prestar atenção no visor da máquina para conferir o valor.

_ O uso de cooler está permitido, desde que seja com bebidas para consumo próprio e em recipientes de plástico ou lata.

_ Assim que o evento encerrar, deixe o local o mais rápido possível para evitar tumulto.