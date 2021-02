GMs de Santo Antônio de Posse prendem homem por tentativa de homicidio

No final da noite de quarta-feira, 03, os Guardas Municipais de Santo Antônio de Posse foram solicitados a comparecer em uma residência no Jardim Progresso, para atender ocorrência de tentativa de homicídio. Foram até o local os GMs Masotti, Xisto, Alves e Sandra.

Ao chegarem no local a mãe da vítima, um menor de 11 anos, informou aos GMs que o homem havia surtado e dizia que iria matar a criança. O indiciado portava uma faca, e quando os Gms adentraram a casa, depararam com ele segurando pelo pescoço a vítima, e colocando a faca na garganta dele.

Fazia também ameaças de matar, e chegou a furar o rosto da criança com a referida faca. Os Gms conversaram com o homem e em dado momento conseguiram retirar dele a faca, o imobilizaram, mas em determinado ele ameaçou com o objeto o Gm Alves.

Os Gms conseguiram imobilizar o indiciado e encaminharam a vítima e o autor ao Pronto Socorro Municipal de Santo Antônio de Posse, posteriormente conduziram as partes até a Delegacia Policial, onde os policiais apresentaram a faca, que ficou apreendida.

A genitora da vítima informou a autoridade competente que o indiciado há cerca de um ano já fez tratamento psiquiátrico e fazia uso de remédios, mas que atualmente não faz mais uso de nenhum medicamento.

Após tomar ciência dos fatos, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão em flagrante delito pelo crime de Lesão Corporal no âmbito familiar e Ameaça.