Gold Turismo rompe a casa de 55 carros inscritos para segunda etapa em Interlagos

Corridas do dia 17 vão encerrar segunda metade da temporada definindo relação de vagas asseguradas para o grid da 36ª Cascavel de Ouro

Depois de reunir 41 carros no evento-teste de janeiro, que pôs em disputa o Festival de Verão, e de abrir o campeonato com grid de 40 carros, a Gold Turismo supera pela primeira vez o patamar de 55 carros inscritos nas semanas que antecedem a segunda etapa. Tal qual nos dois primeiros eventos da categoria, as corridas serão disputadas no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

A dez dias do início dos treinos a organização da Gold Turismo contabiliza 56 carros já inscritos para o evento em Interlagos, que vai marcar o término da primeira metade do campeonato. “Não é difícil imaginar que possamos chegar a 60 carros”, vislumbra Luc Monteiro, organizador da categoria e ele próprio piloto da classe Pro, em que forma dupla com Marcelo Servidone na equipe Mamba Negra Racing.

A Gold Turismo foi formatada para acolher os carros de Marcas 1.6 de modelos já descontinuados pela indústria automobilística, sob o mesmo formato desportivo da Gold Classic. “É a maior frota de carros de corrida do país”, supõe Monteiro. O regulamento não admite carros das frotas atuais, que integram o grid da Turismo Nacional, e nem motorização 1.4, já adotada em diversos campeonatos.

O CAMPEONATO

A classe Pro, considerada a principal da Gold Turismo, é liderada pelo paulista Rafael Lopes, piloto do Ford Fiesta da MP Competições-Ferrari Motorsport. Ele soma 256 pontos, seis a mais que seu conterrâneo Fábio Lemans, que disputou a primeira etapa com o GM Celta da Arias Motorsport. O paranaense Monteiro e o paulista Servidone, com o VW Gol da Mamba Negra, estão em terceiro, com 243.

Na classe Super, a liderança é do catarinense Rafael Possenti, da Roger Preparações, que conquistou vitória na classificação geral na primeira etapa, disputada em abril, e soma 253 pontos, um à frente do mato-grossense Alexandre Camargo, da TGA Racing-Stump Preparações. O paranaense Dudu Moratelli e o catarinense Cacá Schilipack, da Cacá Competições, têm 249. Todos usam o modelo Gol.

A categoria Master é destinada a pilotos com mínimo de 50 anos. O paulista Carlos Auricchio, com o GM Corsa da Arias Competições, lidera a tabela com 253 pontos, três à frente do vice-líder paranaense Kadu Silva, piloto do Gol da Cesinha Competições. O também paranaense Toninho Espolador é terceiro, com 248 – a partir da segunda etapa ele terá Aloysio Ludwig como parceiro no Gol da STR Motors.

A quarta categoria da Gold Turismo é a Light, que engloba carros com rodas de aro de 13 polegadas e preparação mais limitada. A primeira etapa teve apenas duas adesões e o paranaense Chris Pampuch, com o Gol da Pamputerra, saiu líder com 256 pontos, contra 252 da dupla formada pelos paranaenses Vithor Colodel e Davi Vianna na Colodel Racing. A segunda etapa tem 12 carros da Light inscritos.

CASCAVEL DE OURO

A partir da etapa da próxima semana em Interlagos a Gold Turismo terá formulada a lista dos pilotos que terão preferência sobre a reserva das 55 vagas disponíveis no grid da 36ª edição da Cascavel de Ouro. O evento é um dos mais tradicionais do país e, em 2022, terá na pista os carros da Gold Turismo, para uma disputa com quatro baterias consecutivas, com somatória de pontos.

Os pilotos que tiverem participado do campeonato em pelo menos uma das etapas de Interlagos asseguram vaga no grid e estarão isentos dos procedimentos eliminatórios que serão adotados caso seja superado o limite de 55 vagas. As corridas de 29 de outubro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, valerão também como terceira e penúltima etapa do campeonato.

GOLD TURISMO – SEGUNDA ETAPA – INTERLAGOS

(Relação de inscritos para as corridas de 17 de julho)

1 – Adriano Barbosa (PR/Super), VW Gol/Sussego Motorsports

7 – Toninho Espolador/Aloysio Ludwig Neto (PR/Master), VW Gol/STR Motors

11 – Fernando Toffol/Rafael Salido (PR/Light), VW Gol/MD7-Brazzo

15 – Rafael Balestrin (SC/Pro), VW Gol/Roger Preparações

21 – Marcus Índio (SP/Super), GM Celta/Race Cup Team

22 – Gilberto Silva (SC/Master), VW Gol/Regicar Preparações

25 – Guilherme Negrello (PR/Light), VW Gol/Stumpf Preparações

26 – Rafael Thiamer (PB/Super), VW Gol/M.I. Motors-Motorpro

27 – Rômulo Molinari (PR/Light), VW Gol/RB Motorsport

29 – Alexandre Laska/Felipe Gusso (PR/Light), VW Gol/Abreu Motors

34 – Luiz Marchezi (MS/Master), VW Gol/Marchezi Motorsport

40 – Elthon Charles (SP/Master), GM Prisma/Phoenix Motorsport

44 – Dudu Moratelli/Cacá Schilipack (PR-SC/Super), VW Gol/Cacá Competições

49 – Pedro Paulo Scherner (PR/Master), Ford Ka/Madeiras Nile

54 – Fabrício Lançoni (PR/Pro), VW Gol/Abreu Motors

55 – Vitor Hugo Simonatto (PR/Super), Ford Ka/Stumpf Preparações

64 – Lorenzo Massaro (PR/Super), VW Gol/Box 17-Masso Sports

69 – Alisson Nurnberg (PR/Super), VW Gol/STR Motors

71 – Walter Dittrich/Adailton Hames (SC/Light), VW Gol/Sidney Paint

77 – Marcelo Servidone/Luc Monteiro (SP-PR/Pro), VW Gol/Mamba Negra Racing

80 – Israel Reis (SC/Light), VW Gol/Nino Racing

81 – Adilson Júnior (SP/Super), VW Gol/Race Cup Team

82 – Cezar Martins (SP/Super), VW Gol/Bonora Racing

84 – Cido Morais (PR/Super), VW Gol/Sete Motorsport

88 – Rodrigo Sartori (SC/Light), VW Gol/Porthack Suspension

91 – Hugo Netto (SP/Super), GM Corsa/Arias Motorsport

111 – Marcelo Andrade/Felipe Lobo (PR-SC/Pro), Ford Ka/MD7-Ferrari Motorsport

113 – Kadu Silva (PR/Master), VW Gol/Cesinha Competições

115 – Márcio Lopes (MT/Super), GM Celta/TGA Racing-Race Cup Team

117 – Emerson Grochoski (PR/Pro), VW Gol/MKS Dinamômetros

122 – Marcelo Cancelli (SC/Super), VW Gol/Monster Racing Team

131 – Igor Taques (SC/Pro), VW Gol/Bonora Racing

132 – Gefferson de Lima/Naor Petry (PR-SC/Pro), VW Gol/RB Motorsport

136 – Chris Pampuch (PR/Light), VW Gol/Pamputerra

147 – Thiago Lopes (SP/Super), VW Gol/Mamba Negra Racing

168 – Davi Vianna/Vithor Colodel (PR/Light), VW Gol/Colodel Racing

169 – Andrei Carta/Ruslan Carta (PR/Pro), VW Gol/Stumpf Preparações

171 – Alexandre Souza (SP/Pro), Ford Fiesta/Fênix-Ferrari Motorsport

182 – Thiago Guinzelli (SC/Super), VW Gol/Porthack Suspension

197 – Guilherme Ragnini (PR/Light), VW Gol/MIG Motorsports

200 – Maycon Oliveira (SC/Super), VW Gol/Roger Preparações

207 – Marcos Silva Ramos (PR/Master), Peugeot 207/Cordova Motorsport

212 – Rafael Possenti (SC/Super), VW Gol/Roger Preparações

217 – Léo Grochoski (PR/Super), VW Gol/MKS Dinamômetros

219 – Leonardo Tozzo (SC/Light), VW Gol/Porthack Suspension

227 – Éder Melhorim (ES/Super), Ford Fiesta/Cezarotto Motorsport

246 – Eto Dondoni/Tuche Dondoni (SC/Light), VW Gol/Porthack Suspension

332 – Fábio Tokunaga (PR/Super), VW Gol/Sussego Motorsports

360 – Carlos Auricchio (SP/Master), GM Corsa/Arias Motorsport

369 – Nilton Rossoni/Leandro Deliba (PR/Pro), VW Gol/STR Motors

521 – Alexandre Camargo (MT/Super), VW Gol/TGA Racing-Stumpf Preparações

544 – Rafa Lopes (SP/Pro), Ford Fiesta/MP Competições-Ferrari Motorsport

738 – Iwan Junior (PR/Light) VW Gol/IX Motors

777 – Raphael Futsuki/Matheus Futsuki (PR/Super), VW Gol/Box 17

800 – João Bortoluzzi (SC/Super), VW Gol/MIG Motorsports

899 – Adriano Martins (SC/Super), VW Gol/ADM Racing