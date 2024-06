Goleadas marcaram abertura do 51º Varziano de Futebol

Média de 7 gols por jogo na abertura da competição

O 51º Varziano de Futebol contou com duas goleadas na abertura do campeonato. Os jogos, no domingo, 2, movimentaram o Estádio “José de Araújo Cintra”, do Amparo Athlético Clube.

Na abertura, o Maiorais fez 7 a 0, no Leão do Morro. Em seguida, mais 7 gols marcaram o confronto entre Esquadrilha e Amigos do Silvestre IV. A vitória do Esquadrilha foi de 6 a 1. As partidas foram válidas pelo grupo B.

No domingo, 9, a competição tem dois jogos, também no campo do Athlético. Às 13h45, o Pereiras enfrenta o Santa Maria. Às 15h15, o Pica Pau pega o Bargunça. Os jogos são válidos pelo grupo A.