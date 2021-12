Governador em exercício, Rodrigo Garcia anuncia R$ 10 milhões e duplicação da Rodovia SP-107 em Holambra

O governador em exercício Rodrigo Garcia esteve em Holambra nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro, para anunciar a liberação de mais de R$ 10 milhões em obras de infraestrutura e benefícios ao município, valor que equivale a cerca de 10% do orçamento anual da cidade. Na oportunidade, adiantou ainda a duplicação de trecho de cerca de 6 quilômetros da Rodovia SP-107, que liga a Cidade das Flores ao trevo com Jaguariúna e Santo Antonio da Posse.

A licitação para esta obra, segundo Garcia, deve acontecer em fevereiro de 2022. O evento, realizado na Praça dos Pioneiros, contou com a presença do prefeito Fernando Capato, do vice-prefeito Miguel Esperança, dos deputados estaduais Barros Munhoz e Edmir Chedid, dos deputados federais Arnaldo Jardim e Vanderlei Macris, dos secretários de Estado Flávio Amary, da Habitação, e João Octaviano, de Logística e Transportes, de vereadores, prefeitos e autoridades da região.

De acordo com informações divulgadas pelo Estado, foram destinados R$ 4 milhões para a construção do Centro Dia do Idoso – uma iniciativa voltada à promoção de assistência à terceira idade e de apoio às famílias que não têm condições de contar com serviços de cuidadores ao longo do dia. Além disso, são mais R$ 5,2 milhões para a pavimentação asfáltica de trechos das estradas vicinais HBR-167 e HBR-165 e R$ 1 milhão para implementação de iluminação pública com tecnologia LED pelo Programa Cidades Inteligentes.

“São obras importantíssimas que, sem dúvida nenhuma, farão muita diferença no dia a dia dos holambrenses”, explicou o prefeito Fernando Capato. “Estou certo de que, com trabalho forte e a parceria de lideranças políticas, teremos condições de avançar ainda mais em nossos projetos”.

De acordo com o prefeito, além dos convênios firmados, a confirmação de duplicação da Rodovia SP-107 é também uma grande conquista. “É um trecho perigoso, muito movimentado e que demanda essa melhoria há anos. Há muitos pleitos dos prefeitos da região. E tive a oportunidade de reforçar esse pedido há algumas semanas, em reunião com Rodrigo Garcia no Palácio dos Bandeirantes”, destacou Capato.