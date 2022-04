Governo de São Paulo entrega ligação entre a Estação da Luz da CPTM e a Sala São Paulo

A nova passagem vai facilitar o trajeto entre os dois espaços com acessibilidade, segurança e conforto

O Governador João Doria entregou na manhã desta terça-feira (29) a ligação entre a Estação da Luz, que atende as Linhas 7-Rubi, 10-turquesa e 11-Coral da CPTM, e a Sala São Paulo, batizada de Boulevard João Carlos Martins, homenagem ao pianista e maestro brasileiro reconhecido mundialmente por sua obra.

“Essa estação é um símbolo de São Paulo, mas faltava essa ligação com a Sala São Paulo e com outros equipamentos culturais. Hoje é o dia da Cultura, a alma de um povo. A integridade dessa alma é a alma da Cultura, é isso o que nos coloca de pé, essa é a nossa verdadeira memória”, disse Doria.

A nova passagem oferece segurança e conforto aos pedestres com total acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, dispondo de rota tátil, elevador e escadas fixas para acesso ao equipamento de cultura.

Com investimento na ordem de R$ 11,2 milhões, que contempla também a execução de serviços para adequação da plataforma central e instalação de passarela provisória de acesso à Rua José Paulino, o projeto do boulevard foi todo elaborado para preservar as características originais do ambiente e permitir integração do público com o contexto histórico do local. Por isso, a cobertura do teto, os guarda-corpos da escada, passarela e o próprio elevador foram confeccionados em vidro para permitir a interação do público com o espaço.

Os 210 metros de percurso no boulevard contam com cobertura de vidro que prioriza a luz natural, sistema de iluminação projetado com lâmpadas led dispostas em formato horizontal e fitas que percorrem o pergolado, representando os dormentes (componentes que compõem os trilhos) de uma via férrea. Todo o trajeto está ambientado com projeto paisagístico decorado com jardim vertical e bancos de madeira restaurados no mesmo estilo dos usados na estação. O espaço também possui sistema de sonorização conectado ao sistema de som da estação.

A cerimônia de inauguração contou com as presenças do Secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, o Secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, e o Presidente da CPTM, Pedro Moro. O evento também contou com participação especial do maestro João Carlos Martins e apresentação musical do Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP).

Acesso ao boulevard

Para quem pretende ir à Sala São Paulo vindo do sistema de transporte sobre trilhos da Estação da Luz, basta seguir pela Plataforma 1 da CPTM, acompanhar a sinalização e acessar direto a ligação até o estacionamento do espaço cultural.

Já para quem vem da Sala São Paulo para embarque na estação, é preciso validar a passagem na linha de bloqueios que está instalada na entrada do boulevard, no estacionamento da Sala São Paulo. É importante que o cidadão já possua o bilhete para validar neste bloqueio, pois no local não terá bilheteria.

O horário de funcionamento do boulevard João Carlos Martins é das 7h às 23h30, de segunda a sexta, incluindo feriados. Aos finais de semana o horário e das 7h até o fim do último evento no complexo cultural, limitado até 23h30.