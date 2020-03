Governo de São Paulo informa sobre a primeira morte por coronavírus no Estado

Durante a coletiva de imprensa que será realizada nesta terça-feira, dia 17, para atualizar as informações sobre o Coronavírus (COVID-19) o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann e o Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo, David Uip, falam também sobre o primeiro óbito relacionado a doença ocorrido no Estado. Veja mais informações logo após a coletiva de imprensa.