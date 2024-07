Governo de SP abre 5,5 mil vagas para cursos gratuitos do Google Cloud com foco em nuvem e IA

Programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico inicia inscrições nesta segunda-feira (15)

Moradores do estado de São Paulo que tenham interesse em ingressar na área de tecnologia da informação terão a oportunidade de participar do Qualifica SP – Novo Emprego. O programa, gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), abre inscrições nesta segunda-feira (15) para 5,5 mil vagas em cursos gratuitos sobre computação em nuvem e inteligência artificial, em parceria com o Google Cloud, o braço de computação em nuvem do Google. Ao concluírem os cursos e cumprirem todos os requisitos, os estudantes serão convidados a participar da ‘Job Fair – Feira de Oportunidades’, evento com ofertas de estágio e emprego que acontecerá em novembro.

Dados da Brasscom, Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais, apontam que, até 2025, serão necessários mais de 500 mil novos profissionais deste segmento no país.

Diante dessa demanda, a iniciativa da SDE vai formar mais de 5 mil profissionais em dois cursos on-line com duração de um mês e meio, realizados em parceria com o Google Cloud e a Fundação Apoio à Tecnologia (FAT). As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até 5 de agosto. Podem participar residentes do estado de São Paulo maiores de 18 anos. Os candidatos deverão realizar testes classificatórios após efetivarem a inscrição. A convocação ocorrerá por e-mail. Em agosto, está prevista uma nova oferta com mais 2,5 mil vagas.

O primeiro curso é “Fundamentos de Computação em Nuvem – Google Cloud”. Com 3 mil vagas, oferece aos estudantes com pouco ou nenhum conhecimento em computação em nuvem uma visão detalhada dos conceitos que abrangem os fundamentos da nuvem, big data e aprendizado de máquina. São quatro módulos, totalizando 64 horas de curso divididas em 56 horas de conteúdo programático e oito horas de habilidades socioemocionais.

O segundo curso é o “Inteligência Artificial – Google Cloud”, com 2,5 mil vagas. Apresenta, em três módulos, um panorama dos conceitos de inteligência artificial generativa, desde os fundamentos de grandes modelos de linguagem até os princípios de responsabilidade. São 50 horas de curso, divididas em 30 horas de conteúdo programático, 12 horas de tutoria e oito horas de habilidades socioemocionais.

Job Fair – Feira de Oportunidades

Ao final de cada módulo dos cursos, será aplicada uma avaliação para obtenção do ‘selo de habilidades’ do Google Cloud, que representam um reconhecimento da empresa de que a pessoa possui conhecimento naquela habilidade específica. Os estudantes que conseguirem os selos necessários e tiverem no mínimo 75% de presença nas aulas poderão participar da Job Fair – Feira de Oportunidades, evento virtual com ofertas de estágio e emprego promovido pelo Google Cloud e empresas parceiras, que acontecerá no mês de novembro.

Inscrições para cursos de TI do Qualifica SP – Novo Emprego

Prazo: de 15/07 a 05/08

Site: www.qualificasp.sp.gov.br

