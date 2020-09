Governo de SP confirma 5ª semana seguida de queda de mortes por coronavírus

O Governador João Doria anunciou nesta segunda-feira (14) uma redução consistente de todos os indicadores de evolução da pandemia no Estado de São Paulo. A média diária de mortes provocadas pelo coronavírus está em queda pela quinta semana consecutiva e chega ao menor patamar desde o final de maio.

“São Paulo conclui a quinta semana consecutiva em queda de óbitos pela primeira vez desde o início da pandemia, em março deste ano”, afirmou Doria. “Evidentemente que lamentamos e nos solidarizamos com as famílias que perderam entes queridos para a COVID-19, mas estamos em queda”, acrescentou.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Saúde, a média diária estadual de novas mortes por COVID-19 na última semana epidemiológica, entre 6 e 12 de setembro, ficou em 179 casos. Houve redução de 8,7% em relação ao período imediatamente anterior, de 30 de agosto a 5 de setembro. A média atual de óbitos por coronavírus também é a menor verificada desde meados de maio.

A média diária de internações em todo o Estado também teve redução pela quinta semana seguida, com 1.303 registros, 8,2% a menos do que o verificado no período imediatamente anterior. A média estadual de hospitalizações em decorrência da pandemia também é a mais baixa das últimas 18 semanas, o que permitiu que a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes graves com coronavírus caísse a 51,1%. Este é o menor índice desde o início da pandemia, em março.

Os dados também apontam queda robusta de 27,2% na média diária de novos casos confirmados de COVID-19 em São Paulo. Foram registradas, em média, 5.372 infecções diárias por coronavírus entre 6 e 12 de setembro, ante 7.380 na semana epidemiológica anterior. É a quarta semana seguida em que o contágio mostra refreamento em todo o Estado.

As médias móveis regionais de casos, internações e mortes também confirmam a tendência estadual de controle da pandemia em São Paulo. Os registros da capital, Grande São Paulo, interior e Baixada Santista mostram registros diários em queda há praticamente quatro semanas sucessivas.

Precaução redobrada

Apesar da melhora geral nos indicadores da pandemia, o Governador alertou para a necessidade de redobrar a precaução e evitar que as taxas de contágio do coronavírus voltem a subir. “São números que voltam a comprovar a queda sólida dos indicadores de São Paulo, mas isso não significa relaxamento às medidas da quarentena.”

Doria reforçou que a situação ainda é de alerta em todas as regiões de São Paulo e pediu apoio da população ao distanciamento social, uso de máscaras e higiene pessoal. “Estamos em quarentena e devemos permanecer até a chegada da vacina que nos imunizará a todos e nos protegerá definitivamente.”