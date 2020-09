Governo de SP lança 1ª Mostra Internacional de Cinema Virtual

O Governador João Doria anunciou nesta sexta-feira (28) o lançamento da primeira Mostra Internacional de Cinema Virtual de São Paulo, que acontecerá entre os dias 1 e 30 de setembro. Essa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Relações Internacionais em parceria com consulados, embaixadas e institutos dos países participantes e da organização Amigos da Arte.

“Mais uma iniciativa boa e positiva para o setor de Cultura e Economia Criativa, que tanto vem sofrendo com os efeitos da pandemia. A plataforma #CulturaEmCasa vai transmitir, de forma inédita e gratuita, 33 filmes de 21 países durante o mês de setembro”, afirmou o Governador.

A programação será exibida diariamente pela plataforma #CulturaEmCasa, às 19h e às 22h. Os filmes ficarão disponíveis por tempo limitado para exibição por demanda. São 22 longas, dois curtas de animação e nove documentários inéditos no Brasil, todos com legendas em português.

No dia 1, às 15h, um webinar especial vai marcar a abertura da Mostra. Os Secretários Sérgio Sá Leitão (Cultura e Economia Criativa) e Julio Serson (Relações Internacionais) discutirão com o crítico de cinema Miguel Barbieri Júnior o panorama atual da produção audiovisual no Brasil e sua importância para a aproximação entre países e culturas. Em seguida, será exibido o filme “Sabores do Templo” (Coréia do Sul).

Segundo Sá Leitão, a Mostra foi incluída no calendário anual de eventos estratégicos de difusão cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. “É uma oportunidade fantástica para termos acesso a uma produção cinematográfica de altíssima qualidade e grande diversidade. Por isso, continuaremos a realizar a Mostra Internacional de Cinema Virtual de São Paulo nos próximos anos”, afirmou.

Uma ampla mobilização colaborativa, envolvendo a participação de consulados, embaixadas e institutos estrangeiros, possibilitou a realização do evento. “A primeira edição da Mostra Internacional de Cinema Virtual de São Paulo nasceu graças à ótima interlocução que sempre tivemos com embaixadas, consulados e institutos culturais. A parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também foi fundamental para que este projeto se concretizasse”, disse o Secretário Serson.

Plataforma

A plataforma de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa foi lançada pelo Governo do Estado de São Paulo em 20 de abril. Em quatro meses, o serviço gratuito registrou 1,5 milhão de visualizações nos mais de mil conteúdos ofertados, com 575 mil usuários únicos.

O objetivo é ampliar o acesso da população a conteúdos culturais e artísticos de alta qualidade gerados pelas instituições vinculadas à Secretaria de Cultura e Economia Criativa e também por artistas e produtores independentes de São Paulo.

PROGRAMAÇÃO – MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA VIRTUAL

1/9 – 19h – terça

Sabores do Templo – A Simplicidade da Cura – documentário – Coreia

disponível de 01 a 15 de setembro

1/9 – 22h – terça

Anna Karenina – A História de Vronsky – longa – Rússia

sessão única

2/9 – 19h – quarta

Braço de Diamante – longa – Rússia

sessão única

2/9 – 22h – quarta

Guarani – longa – Paraguai

disponível da estreia até o fim do mês de setembro

3/9 – 19h – quinta

Piqueiro (Píquero/Mr Blue Footed Booby) – curta de animação – Equador

disponível da estreia até o fim do mês de setembro

3/9 – 19h – sexta

O Conto do Czar Saltan – longa – Rússia

sessão única

4/9 – 19h – sexta

O Conto do Czar Saltan – longa – Rússia

sessão única

4/9 – 22h – sexta

Hindi Medium – longa – Índia

disponível da estreia até o fim do mês de setembro

5/9 – 19h – sábado

Mamaliga Blues – documentário – Moldávia

disponível da estreia até o fim do mês de setembro

5/9 – 22h – sábado

Anna Karenina – A História de Vronsky – longa – Rússia

sessão única

6/9 – 19h – domingo

Pink – longa – Índia

disponível da estreia até o fim do mês de setembro

6/9 – 22h – domingo

O Marco Invisível – documentário – Alemanha

disponível da estreia até o fim do mês de setembro