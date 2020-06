Governo do Estado anuncia desdobramentos do Plano São Paulo com maioria das regiões avançando para fase menos restritiva

O governador João Doria anunciou na quarta-feira (10) em coletiva de imprensa, no Palácio dos Bandeirantes, que 14 das regiões do estado permaneceram ou avançaram para fase laranja do Plano SP. Por outro lado, três regiões, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Barretos, retrocederam para a fase mais restritiva, a vermelha, por conta do crescimento no número de casos de coronavírus e de óbitos.

A Região Metropolitana de São Paulo avançou da fase mais restritiva, a vermelha, para a laranja. “Destaco o aspecto positivo do aumento do número de leitos de UTI disponíveis em toda a Grande SP, com o fortalecimento da capacidade hospitalar”, afirmou o secretário Marco Vinholi, de Desenvolvimento Regional.

“A epidemia desacelerou na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, bem como na Capital. Na Região Metropolitana, houve aumento de 40% na capacidade hospitalar, com 304 novos leitos de UTI”, acrescentou Vinholi.

Desde abril, as projeções do Estado apontavam que a contaminação estava mais acelerada no interior do que na capital. Com os últimos dados do Plano SP, o Governo decidiu ampliar restrições a atividades econômicas não essenciais em cinco regiões. Araraquara e Bauru voltaram da fase 3 (amarela) para a 2 (laranja), enquanto que as áreas de Ribeirão Preto, Barretos e Presidente Prudente voltaram à etapa 1 (vermelha) de máxima restrição.

Já nas regiões da Baixada Santista e de Registro, a melhora nos índices semanais de variação de casos confirmados, internações e mortes por COVID-19 levou à reclassificação da fase vermelha para a laranja, que permite reabertura restrita de imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio de rua e shoppings centers. O mesmo ocorreu em todas as cinco sub-regiões da Grande São Paulo.

Na capital e demais regiões – Araçatuba, Campinas, Franca, Marília, Piracicaba, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté – que estavam na fase 2 de retomada restrita desde o início do mês, houve estabilidade na maioria dos índices. Todas permanecem na mesma classificação até a próxima atualização de painel do Plano SP, prevista para o próximo dia 17.

“Há uma tendência em todo o interior de evolução da pandemia e o momento de controle, ao mesmo tempo que na Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e Vale do Ribeira a gente registra essa desaceleração”, acrescentou o Secretário Marco Vinholi.

O Plano SP fixou cinco fases de retomada gradual e faseada das atividades sociais e econômicas, com as 17 regiões do estado classificadas por cores. Da mais restritiva, a vermelha, com funcionamento permitido somente aos serviços essenciais, à azul, de abertura controlada, com todos os setores em funcionamento, mas mantendo medidas de distanciamento e higiene. Os critérios foram fixados pelo Comitê de Contingência do Coronavírus.

A cor de cada uma das regiões foi estabelecida segundo critérios como capacidade do Sistema de Saúde, taxa de ocupação de leitos, evolução da epidemia, número de casos, etc. A flexibilização será posta em prática nos municípios que tiverem redução de casos e disponibilidade de leitos.

“Manteremos a quarentena por mais duas semanas, mas com a retomada consciente de algumas atividades econômicas”, informou o governador João Doria.

As normas do Estado autorizam os prefeitos a conduzir e fiscalizar a flexibilização de setores segundo as características locais. Os pré-requisitos para a retomada são adesão aos protocolos estaduais de testagem e apresentação de fundamentação científica para liberação das atividades autorizadas.

Estes indicadores serão avaliados a fim de estabelecer a fase em que se encontra cada região do estado, a cada 15 dias uma região poderá se mover para fases menos restritivas, mas poderá regredir conforme os indicadores recuem.