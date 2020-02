GOVERNO DO ESTADO ATENDE A PEDIDO DE JAGUARIÚNA E GARANTE VERBA PARA INICIAR CONSTRUÇÃO DA NOVA RODOVIÁRIA

A Prefeitura de Jaguariúna começa a tirar do papel o projeto de construção do novo terminal rodoviário, uma antiga reivindicação dos moradores da cidade. No último sábado, 15 de fevereiro, durante visita a Jaguariúna para a inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e Centro de Educação Infantil (CEI) “Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira”, o governador João Doria se comprometeu a viabilizar a execução do projeto, ao lado do prefeito Gustavo Reis. No evento, Doria assinou a liberação de recursos para o início da obra, da ordem de R$ 1 milhão, atendendo a um pedido do prefeito.

O novo terminal será construído às margens da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), no Km 133 pista Sul, próximo à empresa Sky, e deverá atender aos usuários da cidade e ao transporte intermunicipal de passageiros, possibilitando a integração das linhas municipais e rodoviárias com as linhas do sistema metropolitano.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano de Jaguariúna, Rômulo Vigatto, o terreno da futura rodoviária será liberado sem custo para a Prefeitura, dentro do projeto de um loteamento industrial. O novo terminal ficará na parte da frente do loteamento, à beira da rodovia. São 18,2 mil m² mais 5,5 mil m² de área verde, totalizando 23,7 mil m² de área total.

“Será um terminal metropolitano, que tem a característica de retirar os ônibus intermunicipais do Centro da cidade.”, disse o secretário. “O prédio terá capacidade para 5 mil pessoas/dia. A Prefeitura já tem o estudo preliminar pronto. Ainda falta fechar o projeto arquitetônico e os projetos complementares”, explicou o secretário.

Rodoshopping

Vigatto disse ainda que o conceito usado no projeto da obra é de rodoshopping, semelhante ao que já existe em outras cidades, como Campinas. Além da área de estacionamento dos ônibus e guichês das empresas, haverá espaço para lojas, lanchonetes, restaurantes e áreas de descanso.

Reportagem: Ricardo Alécio

Foto: Reprodução | PMJ