Governo Federal divulga calendário de pagamento de auxílio emergencial

O Governo Federal divulgou nesta semana o calendário de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI), autônomos e desempregados.

Para quem recebe o Bolsa Família, a programação seguirá o último número do NIS (Número de Identificação Social) a partir do dia 16 de abril. Aqueles que se cadastraram pelo app ou no site da Caixa, o pagamento será feito após cinco dias úteis do dia de cadastro, a partir do dia 16 de abril.

Para quem está no Cadastro Único, mas não recebe Bolsa Família, o valor será creditado na Poupança Social Digital Caixa conforme a data de nascimento: no dia 14 de abril, o pagamento foi feito para quem nasceu em janeiro ou tem conta no Banco do Brasil; no dia 15, o pagamento foi feito para quem nasceu em fevereiro, março ou abril; no dia 16, o pagamento será feito para quem nasceu em maio, junho, julho ou agosto; e no dia 17, o pagamento será feito para quem nasceu em setembro, outubro, novembro ou dezembro.

Já o saque em espécie só poderá ser feito a partir do dia 27 de abril e também será por ordem de nascimento: no dia 28, poderão retirar o dinheiro nascidos em março ou abril; no dia 29, poderão retirar o dinheiro nascidos em maio ou junho; no dia 30, poderão retirar o dinheiro nascidos em julho ou agosto; no dia 4 de maio, poderão retirar o dinheiro nascidos em setembro ou outubro; e no dia 5, poderão sacar nascidos em novembro e dezembro.

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro que tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus – COVID 19.

O benefício no valor de R$ 600 será pago por três meses, para até duas pessoas da mesma família. Para as famílias nas quais a mulher é a única responsável pelas despesas da casa, o valor pago mensalmente será de R$ 1.200.