GOVERNO FEDERAL E CAIXA ANTECIPAM CALENDÁRIO DA SEGUNDA PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL 2021

A CAIXA anunciou nesta quinta-feira (13/05) a antecipação do calendário da segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. O novo

calendário tem início no dia 16 de maio, com crédito para os nascidos

em janeiro. Marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, com a

possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o segundo ciclo

agora finaliza no dia 17 de junho.

“A CAIXA não mede esforços para levar ajuda aos brasileiros que mais

precisam”, afirma o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães. “Com o que

aprendemos ano passado, somado ao que estamos vivenciando neste momento,

temos a certeza que podemos fazer essa antecipação com segurança,

respeitando todos os protocolos de enfrentamento da covid-19”, finaliza.

Confira abaixo o novo calendário de crédito Auxílio Emergencial 2021:

Veja o novo calendário de saques da segunda parcela:

Essa não é a primeira vez que o Governo Federal e a CAIXA antecipam as

datas do Auxílio Emergencial 2021. O calendário de saques da primeira

parcela também foi antecipado e os beneficiários puderam retirar os

recursos em dinheiro a partir do dia 17 de maio. Antes, o saque só

seria possível a partir de 4 de junho.

Bolsa Família

Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a

receber o Auxílio Emergencial 2021 da mesma forma e nas mesmas datas do

benefício regular.

Para quem recebe por meio da Conta Digital, os recursos podem ser

movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem e na Rede Lotérica de todo o

Brasil, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão

Cidadão.

Atendimento ao cidadão

A central telefônica 111 da CAIXA funciona de segunda a domingo, das 7h

às 22h, e está pronta para atender os beneficiários do Auxílio

Emergencial. Além disso, o banco disponibiliza, ainda, o site

auxilio.caixa.gov.br.