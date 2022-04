GOVERNO NA ÁREA

O Prefeito de Engenheiro Coelho, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, participa na manhã desta segunda-feira (18), da iniciativa Governo na Área,com a presença do governador, Rodrigo Garcia. O encontro visa intensificar relações institucionais entre autoridades do Governo do Estado, Prefeituras e Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações governamentais à população.

Durante o encontro, o Governador vai anunciar o envio de recursos e equipamentos para as cidades da região.

Acompanham o prefeito, o vice-prefeito, Adezio Dias, o presidente da Câmara de Vereadores, Adauri Donizete da Silva, o Secretário de Agricultura, Valdir, e os vereadores, Francisco Simão Ribeiro Mendes, Marlon Aparecido Pereira e Salvador Figueredo de Souza.