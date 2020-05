Governo prorroga prazo de alistamento para o serviço militar obrigatório

O Diário Oficial da União (DOU) publicou nesta sexta-feira, 29, decreto de prorrogação do prazo para a apresentação obrigatória ao alistamento militar.

Inicialmente, o prazo se encerraria em 30 de junho, mas por conta desta medida, os jovens que completarão 18 anos até o fim de 2020, obrigados a se alistar ao serviço militar, terão agora até 30 de setembro para se apresentarem.

A prorrogação ocorreu por conta do combate ao coronavírus, e também por isso, a apresentação ao alistamento militar obrigatório pode ser realizada pela internet, através do site http://www.alistamento.eb.mil.br, utilizando o número do CPF e preenchendo um formulário para validação dos dados pessoais.

Quem tiver dificuldades em realizar o processo online, pode ir até a Junta Militar portando certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de Residência e todos devem ser originais.