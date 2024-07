Governo publica novos preços mínimos para safra 2024/2025 e 2025

O ministério da Agricultura atualizou os preços mínimos para os produtos de verão e regionais da safra 2024/2025 e 2025. Os novos valores foram publicados no Diário Oficial da União, desta terça-feira (16). Eles abrangem todo o país todas as regiões do Brasil e valem para o período entre julho deste ano e dezembro de 2025.

Os novos valores servem como referência nas operações ligadas à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). Os preços mínimos são definidos antes do início da safra seguinte e servem para nortear o produtor na hora de decidir sobre o plantio. Sinaliza também o comprometimento do Governo Federal caso os preços de mercado fiquem abaixo dos preços mínimos estabelecidos.

Os valores publicados no DOU foram fixados pelo Conselho Monetário Nacional de acordo com proposta enviada pelo Ministério da Agricultura e pela Companhia Nacional de Abastecimento. A Conab leva em conta critérios como os custos variáveis de produção, além de outras condições de mercado.

Os reajustes variam entre -11,86% (no caso da soja, saca de 60Kg, em nível nacional) e 14,71% (para a amêndoa de cacau cultivado no Centro-Oeste e Norte). O arroz (longo fino em casca e longo em casca) sofreu uma variação entre 5% e 10%. Além dessas, milho, soja, leite e mandioca estão entre as culturas com novos preços.

Reportagem, Katia Maia

Agência Voz

Imagem Ilustrativa Pexels