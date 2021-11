GP de São Paulo, F1 Volta ao Brasil

Após o cancelamento de 2020, devido a pandemia provocada pelo Covid-19, a F1 2021 finalmente chega ao Brasil, O antes tradicional GP do Brasil, agora, adota o nome de GP de São Paulo.

A corrida certamente trará grandes emoções, principalmente, devido ao momento de disputa entre Red Bull e Mercedes, ou seja, Verstappen e Hamilton. Além das emoções protagonizadas nas pistas pelos pilotos, o Brasil viverá uma emoção a mais.

É que, desde a pandemia, nenhum evento de tão grande importância do automobilismo esportivo havia sido realizado no País.

Espera-se que aproximadamente 170 mil pessoas, compareça a Interlagos no final de semana, estima a organização do Grande Prêmio. Calculá-se que o retorno financeiro à cidade de São Paulo, gire em torno de R$700 milhões. Isso levando só em consideração a área de comércio e serviços, sem citar citar os R$1,6 bilhão em imagem ao ano que São Paulo vai abocanhar.

Normas à serem cumpridas

Porém, quem for ao GP e em Interlagos precisa ficar atento as normas estabelecidas e que devem ser rigidamente cumpridas, ou seja, para entrar no autódromo nos três dias da 19ª etapa da temporada 2021, todos os presentes, incluindo profissionais (staff e patrocinadores) e público (torcedores e convidados), terão de apresentar o Chronus com certificado de vacina contra a Covid-19 e/ou testes negativos. O cadastro do aplicativo deve ser feito obrigatoriamente até o dia 10 de novembro. Então, se o interessado não cumpre com os requisitos, certamente não poderá entrar no autódromo.

O GP

O Grande Prêmio – GP de São Paulo será a 19ª etapa da temporada 2021, e esse momento da F1 voltar a Interlagos é em um momento que pode até quem sabe, definir ou dar cores de definição para o campeonato.

Com a vitória no México, Max Verstappen colocou 19 pontos a mais de vantagem sobre Lewis Hamilton ,no Mundial de Pilotos. Porém restam ainda 107 pontos para serem disputados, restando quatro etapas para o final do Mundial.

A verdade é que: a equipe do inglês, a Mercedes não aceita que tudo esteja definido e também, a própria Red Bull, não acredita que já tenha garantido o título.

Ao falarmos do mundial de pilotos que a briga e a chama permanece acesa, a história envolvendo o Mundial de Construtores já é bem diferente. Com Valtteri Bottas, parceiro de Hamilton, desbancando, algumas vezes, o holandês, principalmente falando de pontos extra no que se remete a na volta final, como no caso do GP do México, a Mercedes se mantém à frente, mas com uma vantagem mínima para a Red Bull.

Então, se você é um fã incondicional da F1 e vai para Interlagos nesse final de semana, por favor, não esqueça de levar capa de chuva, o guarda-chuvas.

Sim…, a previsão para a região do Autódromo é sempre inconstante, há qualquer momento a chuva pode vir, a meteorologia aponta chance de precipitações para os três dias.

A Climatempo afirma em sua previsão que, as temperaturas devem ser de amenas para frias ao longo do fim de semana, com máximas de 19, 18 e 19 graus e mínimas de 14, 13 e 13. Apesar da previsão de sol no sábado e no domingo, há a chance de garoas na tarde de sexta e chance de chuva no sábado e no domingo.

Se você não quer correr o risco de se molhar e também não cumpre os requisitos para adentrar no autódromo, acompanhe toda programação pelo Grupo Band: