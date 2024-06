GR da Prefeitura apresentou-se em evento na Praça Pádua Salles

No sábado, 8, as alunas da equipe de rendimento de Ginástica Rítmica da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo participaram do evento “Respeitável público, o Circo chegou!”, realizado pelo projeto Ginástica Rítmica Formando Cidadãos.

As alunas do rendimento participaram de duas apresentações. A principal trazendo cinco elementos do circo; Contorcionista (Sarah Monique Ferreira), Bailarina (Maria Eduarda Leneder Correia) mulher forte (Nathalia Cristina Vieira) e as gêmeas siamesas (Maria Alice Gonsalvez e Melissa).

As coreografias foram feitas pelo professor de rendimento Vinícius Augusto Cesar da Conceição. Além da participação das meninas, tiveram a participação dos outros alunos do projeto, no Amparo Athlético Club, Creche São Cristóvão e Educandário.