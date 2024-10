GR de Amparo conquista 14 medalhas em Mogi-Guaçu

No sábado, 12, as alunas da Ginástica Rítmica da Prefeitura de Amparo participaram do Torneio da Primavera da Liga Metropolitana de Ginástica, no Clube Mogiano, em Mogi-Guaçu.

Dos 17 representantes de Amparo, 14 receberam a medalha de ginasta destaque, e 6 ficaram em primeiro lugar com a maior nota de sua categoria.

Os alunos são orientados pela professora Raissa Vilas Boas e Vinicius Augusto e fazem parte da equipe de rendimento da modalidade.

Os treinos acontecem no Centro Esportivo do Trabalhador “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia.