Grag Queen promove evento especial do Drag Race Brasil com revelação do elenco da 2ª temporada

Evento exclusivo será realizado no Zig Studio, em São Paulo, e contará com a transmissão oficial do Meet the Queens, além da presença de Dudu Bertholini e Bruna Braga

Os fãs de Drag Race Brasil já podem se preparar: a tão esperada revelação do elenco da 2ª temporada vai acontecer em grande estilo nesta terça-feira, 3 de junho, a partir das 20h, durante o Meet the Linda’s, evento exclusivo que será realizado no Zig Studio, uma das casas noturnas mais importantes da cena paulistana.

O evento fará a transmissão oficial do Meet the Queens, momento em que serão apresentadas ao público as novas participantes da competição. A noite será comandada pela apresentadora Grag Queen, ao lado dos jurados Dudu Bertholini e Bruna Braga, e promete ainda surpresas especiais ao longo da programação.

Com ingressos limitadíssimos, o Meet the Linda’s marca o pontapé inicial da nova temporada, antecipando as emoções, os looks e o carisma que vêm por aí.