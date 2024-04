Grande Apreensão de Drogas em Mogi Mirim

Na manhã desta quarta-feira, 22 de abril, uma operação policial em Mogi Mirim resultou em uma significativa apreensão de drogas em uma residência local. A ação, desencadeada após informações sobre a possível posse de arma por um indivíduo identificado como E., revelou uma série de descobertas alarmantes.

Ao chegarem à residência, as autoridades se depararam com um cenário peculiar. Inicialmente, tentativas de contato com o suposto proprietário foram infrutíferas, levando os agentes a uma inspeção mais detalhada. Surpreendentemente, a entrada estava aberta e, ao chamarem, uma jovem de apenas 14 anos respondeu, explicando que estava sozinha em casa e havia demorado a atender devido ao sono.

A intervenção imediata das autoridades incluiu a solicitação para que a menor entrasse em contato com um responsável, resultando na chegada da tia da jovem, identificada como K., que morava nas proximidades.

Entretanto, o que inicialmente parecia uma situação de posse de arma logo se transformou em algo muito mais sério. Um forte odor de drogas emanava das geladeiras na garagem da residência, levando os agentes a uma descoberta chocante. Dentro das geladeiras, múltiplas mochilas continham porções de substâncias análogas a cocaína e crack, junto com apetrechos para embalo. Além disso, um simulacro de arma de fogo foi encontrado dentro de um microondas antigo.

As apreensões foram impressionantes, incluindo:

14kg de substância branca análoga a pasta base de cocaína;

4,5kg de substância análoga a crack;

26,2 kg de substância identificada como sorbato de potássio;

15 pinos de substâncias análoga a cocaína;

3 kg de pinos vazios;

3 embalagens de cloreto de sódio;

3 frascos de cloro;

1 embalagem de metabissulfito de sódio;

1 embalagem de hipossulfito de sódio; e

1 simulacro de arma de fogo.

Diante da gravidade dos fatos, foi solicitada a intervenção da equipe de perícia da Polícia Técnico Científica no local. Todos os itens foram apreendidos e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

As autoridades estão trabalhando para investigar mais a fundo o caso e garantir que medidas adequadas sejam tomadas para a segurança da comunidade.